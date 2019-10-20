رئاسيات 12 ديسمبر : تأجيل إيداع ملفات الترشح إلى بداية الاسبوع المقبل

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الاحد بالجزائر العاصمة، أن ستة من الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل طلبوا موعدا لإيداع ملفات ترشحهم لدى السلطة، معلنا عن تأجيل عملية إيداع هذه الملفات إلى بداية الأسبوع المقبل الموافقة للـ 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح شرفي، في ندوة صحفية بمقر السلطة، أنه من ضمن 145 الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل "ستة منهم طلبوا موعدا لإيداع ملفات ترشحهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "التي حرصت على توفير كل التسهيلات للمترشحين المحتملين لجمع التوقيعات".

وفي السياق أعلن شرفي عن تأجيل تاريخ إيداع ملفات الترشح إلى غاية بداية الاسبوع المقبل، موضحا في تصريح للاذاعة الحزائرية أن متطلبات التطبيقىة التي ستسمح بدراسة ومعالجة بيانات واستمارات المترشحين التي بلغت 10 ملايين استمارة ، تتطلب جهدا كبيرا وهو ما دفعنا -يقول شرفي- إلى تأجيل العملية.

وكانت السلطة الووطنية للنتخابات قد أعلنت أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم السبت 26 اكتوبر 2019 في منتصف الليل، قبل أن تجعل تاريخ نهاية الاجل هو أول يوم لاستقبال ملفات الكترشحين للرئاسيات القمبلة.

وذكر شرفي بالمناسبة أن مهمة السلطة "ليس متابعة الناس جزائيا" وبالتالي ستعكف على دراسة ملفات الترشح "حسب ما يمليه القانون من شروط وأن كل الامضاءات تعتبر صحيحة الى حين اثبات العكس"، مضيفا أن "العدالة هي من ستفصل في أي مسألة".

28 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية في ظرف 5 ايام

أما بخصوص فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي فتحت بعد استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر المنصرم، لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، فقد بلغ عدد المسجلين 156.600 في الفترة الأولى و128.000 خلال فترة التمديد التي دامت خمسة أيام وهو ما مجموعه 284.600 مسجل، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن تمديد فترة المراجعة بقرار من السلطة كان "قرارا صائبا" و استجابة للطلب الملح" للمواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية.

كما بلغ عدد المشطوبين بسبب الوفاة 40 ألف خلال فترة المراجعة الاستثنائية و 12.600 خلال فترة التمديد في حين بلغ عدد المسجلين الذين غيروا مقرات اقامتهم 98414 .

وللتذكير فقد قررت السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات تمديد فترة المراجعة من 12 الى 17 أكتوبر في أعقاب المراجعة الاستثنائية التي جرت ما بين 22 سبتمبر الماضي و 6 أكتوبر الجاري.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج