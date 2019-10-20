دراجات- الجائزة الكبرى شنتال بيا-المرحلة الرابعة : عزالدين لعقاب يفوز بالدورة ابونغ مبونغ

توج الدراج الجزائري، عزالدين لعقاب بالطبعة ال19 للجائزة الكبرى للدراجات"شنتال بيا"بالكاميرون، بعد إجراء المرحلة الرابعة والأخيرة للمنافسة التي فاز بها اليوم الأحد مواطنه يسين حمزة.

فعقب المرحلة الأخيرة التي جرت بين سانقمليما ودوالا على مسافة 2ر166 كلم، قطع حمزة خط الوصول في المركز الأول بالسرعة النهائية في ظرف 4 سا 15 د 38 ثا متقدما الهولنديين فلوريان سميث وأرجان هوفمان اللذين سجلا نفس التوقيت.

في الترتيب العام النهائي، تقمص لعقاب القميص الأصفر بتوقيت قدره 13 سا 8 د 43 ثا بفارق 8 تواني عن السلوفاكي مارك كانيكي والهولندي أرجان هوفمان.

وكانت الجزائر ممثلة في هذه الدورة بخمسة جزائريين وهم :عزالدين لعقاب عبد الرحمان منصوري، نسيم سعيدي ، حمزة ياسين واسامة شبلاوي، بقيادة المدرب الرئيسي, شريف مرابط.

المصدر : واج