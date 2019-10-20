﻿رئيس الدولة يجري حركة في سلك الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية

قام رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، بإجراء حركة في سلك الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

هذا نصه الكامل:"طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور, وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق لـ6 سبتمبر سنة 2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

قام رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، بإجراء حركة في سلك الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، حيث تم تعيين السيدات والسادة: -1- في سلك رؤساء المحاكم الإدارية: - غيوم الطاهر، مستشار بالمحكمة الإدارية تمنراست، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية أدرار، - كموش خميسي، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية سكيكدة، يعين رئيسا للمحكمة الادارية باتنة، - بوكثير حميدو، مستشار بالمحكمة الادارية البويرة، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بجاية، - مسليوي هجيرة، رئيسة غرفة بالمحكمة الادارية عنابة، تعين رئيسا للمحكمة الادارية البليدة، - شحاطي عبد الحميد، رئيس غرفة بمجلس قضاء غرداية، يعين رئيسا للمحكمة الادارية تبسة، - لعوش فاطمة الزهراء، رئيسة المحكمة الادارية بومرداس، تعين رئيسا للمحكمة الادارية تيزي وزو، - طوبال محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء تيسمسيلت، يعين رئيسا للمحكمة الادارية الجلفة، - بوعروج عبد الحكيم، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية قسنطينة، يعين رئيسا للمحكمة الادارية سكيكدة،- بوقريعة داود، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية سكيكدة، يعين رئيسا للمحكمة الادارية عنابة، - جودي سعاد، رئيسة غرفة ونائبة رئيس مجلس الطارف، تعين رئيسا للمحكمة الادارية قالمة، -تميم عبد الحميد، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية أم البواقي، يعين رئيسا للمحكمة الادارية قسنطينة، -خرار زبيدة، رئيسة غرفة بالمحكمة الادارية تيبازة، تعين رئيسا للمحكمة الادارية المدية، - سعد شملول محمد، رئيس المحكمة الادارية المدية، يعين رئيسا للمحكمة الادارية مستغانم، - مرجان مجيد، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية برج بوعريريج، يعين رئيسا للمحكمة الادارية المسيلة، - محصر عبد الناصر، رئيس المحكمة الادارية غرداية، يعين رئيسا للمحكمة الادارية ورقلة، - مدرس بن زيان، رئيس المحكمة الادارية غليزان، يعين رئيسا للمحكمة الادارية البيض، - عواق صليحة، رئيسة المحكمة الادارية تيزي وزو، تعين رئيسا للمحكمة الادارية بومرداس، - حمدان عيسى، رئيس المحكمة الادارية بجاية، يعين رئيسا للمحكمة الادارية الطارف، - عطير نزار، مستشار بالمحكمة الإدارية بسكرة، يعين رئيسا للمحكمة الادارية تندوف، - هناوي محمد رشيد، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية عين الدفلى، يعين رئيسا للمحكمة الادارية الوادي، - بوقرة السعيد، رئيس غرفة بمجلس قضاء تبسة، يعين رئيسا للمحكمة الادارية سوق أهراس، - العايب فريدة، رئيسة غرفة بالمحكمة الادارية قالمة، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية ميلة، - نقادي باقي، نائب رئيس المحكمة الادارية النعامة، يعين رئيسا للمحكمة الادارية النعامة، - غاني بوعبد الله، رئيس بالمحكمة الادارية أدرار، يعين رئيسا للمحكمة الادارية غرداية، - مسامح اسية، مستشارة بالمحكمة الادارية عين تموشنت، تعين رئيسا للمحكمة الادارية غليزان.

-2- في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الادارية: - مرزوق الصادق، مستشار بالمحكمة الادارية غرداية، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية أدرار، - طنجاوي أحمد، مستشار بالمحكمة الإدارية عين الدفلى، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية الشلف، - بغو عبد الفاتح، رئيس غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية باتنة، - عنتري محي الدين، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء جيجل، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بجاية، - سعود صالح، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية بجاية، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسكرة، - خلخال محمد، مستشار بالمحكمة الادارية معسكر، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بشار، - فارق محمد، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بومرداس، يعين محافظ لدى المحكمة الادارية البليدة، - بشيري محمد الشريف، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء قالمة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية تبسة، - بن عودة نصر الدين، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء غليزان، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية تلمسان،- يونسي عمور، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية البليدة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية تيارت،- حبيب احسن، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية بومرداس، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية تيزي وزو،- حدقي زكريا، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية تيزي وزو، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية الجزائر،- بوشاشي رابح، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء تيزي وزو، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية جيجل، - زهرة مصطفى، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بجاية، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية سطيف،- حليفة عبد الحميد، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء قسنطينة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية سكيكدة، -عليوش فاروق، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية تلمسان، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية سيدي بلعباس، -أولاد مريم أمال الدين، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الطارف، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية قالمة، - قتال أحلام عزيزة، مستشارة بالمحكمة الادارية برج بوعريريج، تعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية قسنطينة، - معلوم شعبان، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بسكرة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية المسيلة، - عيساوي نصر الدين، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية معسكر، - عمامرة أحمد، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء غليزان، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية وهران، - لخضاري عبد القادر، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية معسكر، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية البيض، - قايدي السعيد، مستشار بالمحكمة الادارية الشلف، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية بومرداس، - قوايدية عبد الله، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية قالمة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية الطارف، - بوقاسي ابراهيم، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية أدرار، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية تندوف.

- حمزة رابح، محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية الشلف، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية تيسمسيلت،- بهلول لطفي، مستشار بالمحكمة الادارية قالمة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية سوق أهراس، - خمار الفاضل، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية قسنطينة، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية ميلة، - قهواجي كميلة، مستشارة بالمحكمة الادارية سيدي بلعباس، تعين محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية عين تموشنت".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج