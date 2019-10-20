إسلام سليماني يتألق مجددا بهدف وتمريرة حاسمة أمام ران

ممرر حاسم ثم هداف: لقد ساهم المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني بصورة حاسمة في فوز فريقه جمعية موناكو على ستاد ران (3-2) لحساب الجولة العاشرة للبطولة الفرنسية لكرة القدم اليوم الأحد.

ففي الدقيقة الثالثة من المباراة، قدّم سليماني تمريرة حاسمة لزميله وسام بن يدر الذي سجا الهدف الأول، لكن بتمكن الفريق الزائر، ران، من تسجيل هدفين عن طريق فايتوت (د 12) وأدريان هونو (د 48).

وعاد المهاجم الجزائري مجددا لتعديل النتيجة في الدقيقة (56) بعد تلقيه تمريرة من الإسباني ساسك فابريقاس قبل أن يعطي بن يدر الفوز لموناكو في الوقت بدل الضائع (90+3) في الوقت الذي كانت المباراة سائرة نحو التعادل.

في هذه المباراة أمضى سليماني هدفه الخامس وتمريرته الحاسمة السابعة، علما بأنه اختير ثاني أحسن لاعب للبطولة الفرنسية الأولى "كونفوراما" لشهر سبتمبر عقب سبر الأراء للجمهور و اللاعبين الناشطين في هذه البطولة.

وينتهي عقد ابن عين البنيان (الجزائر العاصمة) والبالغ من العمر 31 سنة مع ليستر الانجليزي في 2021، وقد سبق له اللعب مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي ونيوكاسل الانجليزي وفنرباشي التركي.

ويبقى سليماني أيضا ثاني أحسن هداف في المنتخب الجزائري بمجموع 30 هدفا بعد تسجيله في لقاء ودي ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) بملعب "مصطفى تشاكر"(البليدة)، ليصبح على بعد ستة أهداف عن أحسن هداف جزائري لكل الأوقات، عبد الحفيظ تاسفاوت (36 هدفا) ومتقدما النجم الجزائري رابح ماجر ثالثا ب 29 هدفا.

المصدر : واج