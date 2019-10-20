البنك الوطني الجزائري يطلق التطبيق الجديد "BN@tic"

عرض البنك الوطني الجزائري هذا الأحد بالجزائر منتوجا جديدا "BN@tic"وهي خدمة بنك-موبيل تسمح لزبائن هذا البنك العمومي بالقيام بعمليات بنكية عن بعد بإستخدام الهواتف الذكية 7/7 أيام وعلى مدار 24 ساعة.

في هذا الصدد، صرح مدير التسويق على مستوى البنك، إسماعيل شعلال أن هذا التطبيق الذي يمكن تحميله مجانا بكتابة "BN@tic" على خدمة Play Store لتحميل التطبيقات وقريبا من App Store، يسمح لزبائن البنك بتحويل الاموال نحو المستفيدين والإطلاع على أرصدة حساباتهم وعلى العمليات المسجلة على هذه الحسابات وطلب الصكوك والبطاقات البنكية.

وأضاف المسؤول نفسه خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض هذا المنتوج، أن عمليات تحويل الأموال التي تتم بين زبائن البنك عبر هذا التطبيق ليست مسقفة، في حين تم تسقيف تحويل الأموال نحو زبائن بنوك أخرى في حدود 1 مليون دج.

وللإستفادة من هذه الخدمة، يتعين على زبائن البنك الاشتراك مسبقا لدى هذه الوكالات مقابل دفع قيمة شهرية تقدر ب 100 دج بالنسبة للخواص و 800 دج بالنسبة للمهنيين والمؤسسات.

وفور إشتراكه يتلقى الزبون إسم مستخدم وكلمة سر تسمحان له بولوج هذا التطبيق وبعد إستعمال واحد لكلمة السر سيكون الزبون مدعو الى تغييرها بإنتظام انطلاقا من هاتفه الذكي.

من جهة أخرى، أكد شعلال أن إطلاق هذه الخدمة يندرج في إطار تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي للبنك والتزامها بتقديم خدمات رقمية جديدة لفائدة زبائنها.

وفي ظرف يومين فقط، تم تسجيل أكثر من 2400 تحميل لهذا التطبيق والقيام بعشرات التحويلات، حسبما صرح به مدير وسائل الدفع والنقد بالبنك الوطني الجزائري ابراهيم بوجليدة.

و في شهر أفرل 2017 ، إستثمرت البنك الوطني الجزائري في Banque Net الذي يسمح لزبائنه بالقيام بعمليات بنكية من خلال الانترنيت. والى غاية اليوم سمح هذا المنتوج باشتراك 60000 زبون قاموا بأكثر من 3 ملايين عملية بنكية فاقت قيمتها 80 مليار دج حسب السيد شعلال.

وبخصوص الجهود المبذولة من طرف البنك من أجل تطوير الدفع الالكتروني أكد بوجليدة أن البنك الوطني الجزائري قام بوضع 5000 جهاز دفع الكتروني لدى التجار.

وفي سنة 2018 تم القيام بأكثر من 4ر1 مليون عملية عن طريق البطاقات البنكية بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 13 مليار دج حسب قوله.

وللعلم فان أكثر من 40 مليون جزائري مشتركون اليوم في شبكة الانترنيت وأن أكثر من 15 مليون يملكون هواتف ذكية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج