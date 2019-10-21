فياضانات واحة اهرير بإليزي : تشكيل لجنة قطاعية لحصر الخسائر المادية

تم تشكيل لجنة تضم المصالح الفلاحية و الغابية و الري للمقاطعة الادارية جانت لحصر الخسائر المادية التي تسببت فيها الفياضانات التي اجتاحت واحة اهرير

و خلفت الأمطار الغزيرة المتساقطة على واحة اهرير خسائر مادية معتبرة للفلاحين تتمثل في إتلاف الأشجار المثمرة كالنخيل و الكروم و هلاك رؤوس الماشية التي جرفتها مياه وادي اهرير حسب تفكيك مولاي مدير الفرع الاداري لاهرير ، كما تم انقاذ امراءة كانت قد حاصرتها مياه الوادي وتنصيب جهاز أمنى تحسبا لأي طاريء يقول النقيب بركان الجمعي رئيس مكتب الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية اليزي .

المصدر : الاذاعة الجزائرية