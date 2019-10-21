نفطال ستسوق قريبا قسائم وقود جديدة ذات صلاحية محدودة

أعلنت الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية (نفطال) أنها ستعرض قريبا قسائم وقود جديدة في السوق مع فترة صلاحية محددة (تاريخ انتهاء الصلاحية) والذي سيتم ذكره في القسيمة.

وتعلم الشركة -حسب ذات المصدر- ان "القسائم ذات القيمة 00ر460 دج و 00ر690 دج سيتم سحبها نهائيا من السوق ابتدءا من الفاتح يناير لسنة 2020".

و في هذا السياق، "تدعو نفطال زبائنها لاستعمال قسائم الوقود الحالية، قبل تاريخ السحب الذي تمت الاشارة اليه سالفا، او الاقتراب من مصالحها التجارية المتخصصة وذلك من اجل استبدال القسائم القديمة غير المستعملة و ذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019 ".