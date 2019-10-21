﻿ بن صالح يقلد البطل العالمي توفيق مخلوفي وسام الاستحقاق الوطني من مصاف "عهيد"

قلد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح البطل العالمي والاولمبي توفيق مخلوفي هذا الإثنين برئاسة الجمهورية وسام الاستحقاق الوطني من مصاف "عهيد "بعد تألقه في البطولة العالمية التي جرت مؤخرا بقطر وتتويجه بالميدالية الفضية في سباق 1500 متر .

ويذكر أن توفيق مخلوفي سبق أن توج أيضا بـ3 ميداليات في الألعاب الأولمبية، ذهبية في ألعاب لندن سنة 2012، وفضيتان في الألعاب الأولمبية ببكين عام 2016

وفي كلمة لرئيس الدولة ألقاها نيابة عنه محمد الصالح عكة الامين العام لمجلس الاستحقاق الوطني أبرز أن إسداء وسام بدرجة عهيد من مصاف الاستحقاق الوطني للرياضي توفيق مخلوفي نظير جهوده الرياضية وتفوقه الدائم في الاستحقاقات القارية والدولية، الأمر الذي شرف الجزائر برفع رايتها في المحافل الدولية والرياضية.

وأضاف ان هذا الاستحقاق"يعد تقديرا وعرفانا لما حققه مخلوفي من نجاحات باهرة تستحق كل التشجيع والتقدير، ويبقى مثلا يحتذى به في الجدية والوطنية لشبابنا الصاعد".

من جهته قدم البطل العالمي توفيق مخلوفي شكره لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح على منحه هذا الوسام ووعد بتقديم الأفضل مستقبلا ومواصلة تشريف الألوان الوطنية .

وتجدر الإشارة إلى أن حفل تكريم مخلوفي شهد حضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ورئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

المصدر:الإذاعة الجزائرية