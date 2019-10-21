لوكال : الحكومة تفكر في إدماج جزء من 700 ألف عامل في صيغة "أنام" تدريجيا "

أعلن وزير المالية محمد لوكال اليوم الاثنين بالجزائر، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، أنه سيتم الشروع قريبا في إعادة هيكلة المنظومة الجبائية، ورد على اقتراح إدماج العاملين الذين تشغلهم الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" ضمن الوظيف العمومي ، و المقدر عددهم بــــ 700 ألف عامل أغلبهم جامعيون ، قائلا إن الحكومة " تفكر في كيفية إدماج جزء منهم تدريجيا " .

10 منتجات تابعة للصيرفة الإسلامية هي الآن قيد الاعتماد لدى بنك الجزائر

وبخصوص الصيرفة الإسلامية التي دعا إلى بعثها عدد من النواب، ذكر الوزير أن 10 منتجات تابعة لهذه الصيرفة هي الآن قيد الاعتماد لدى بنك الجزائر.

وخلال اجتماع خصص للرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، ترأسه السيد طارق تريدي رئيس اللجنة و حضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل ، أوضح الوزير أن "الحكومة ستدرس بعد حوالي أسبوعين مشروع إعادة هيكلة المنظومة الجبائية ".

و أضاف أن إعادة هيكلة هذه المنظومة ضرورة لرفع الموارد الجبائية العادية وسط تذبذب الجباية النفطية وتدهور السوق النفطي الذي، على حد قوله، لم يبق حساسا للتطورات الجيوسياسية بعد اقتحام الولايات المتحدة الأمريكية مجال الإنتاج النفطي.

و ذكر الوزير أن هذا المسعى المنتظر يهدف لــــ"إعادة هيبة الضريبة" في الجزائر مذكرا بأن مبلغ الضرائب غير المحصلة يبلغ حاليا 4.582 مليار دج.

و أشار الوزير إلى أن أعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 جاء في إطار "وضع صعب" تحرص فيه الدولة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة و رفع مداخيل الجباية و المحافظة على ميزان المدفوعات من جهة أخرى.

تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لــــ 2 (مليوني) متقاعد " ممكنة "

وفيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمتقاعدين، و الذين يفوق عددهم الــــ 2 (مليوني) متقاعد، ذكر أن دراسة مثل هذا التخفيض "ممكنة" شريطة عدم المساس بمداخيل الميزانية.

وبخصوص سياسة الدعم الحكومي، التي تطرق لها أغلب أعضاء اللجنة المتدخلين في جلسة النقاش صباح اليوم، ذكر بان مراجعة هذه السياسة هي حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة التي تفكر في مراجعة الإعانات غير المباشرة في مجال استهلاك الغاز و الكهرباء و الماء و البنزين و التي تكلف الدولة سنويا 1.800 مليار دج تضاف لأكثر من 1.700 مليار دج كإعانات مباشرة.

وأضاف الوزير بأن الحكومة تعمل في اتجاه ترشيد هذه الإعانات من أجل تقليص عجز الميزانية.و بخصوص عجز الصندوق الوطني للتقاعد، اعترف أنه "مشكل يؤرق الحكومة" كون كل عامل يعمل اليوم مقابل ثلاث متقاعدين في الوقت الذي كان كل 9 عمال يعملون مقابل متقاعد واحد في السبعينات .و أوضح أن هذا العجز الهيكلي سببه ليس سن التقاعد بل مرتبط بمدى المساهمة في صندوق التقاعد.

قيمة الدينار لن تخفض

و حول الانشغال الذي طرحه عدد من أعضاء اللجنة و المتعلق بالتخوف من انخفاض أو تخفيض كبير في قيمة الدينار، أكد السيد لوكال أن العملة الوطنية "لن تخفض" بل ستترك لتتوازن بطريقة تلقائية مقابل العملات الأخرى وفق تغير كل عملة مقابل أخرى في أسواق العملات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج