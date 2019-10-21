وزارة التجارة ستعرض نظام دعم جديد لأسعار الطحين الموجه لإنتاج الخبز للحكومة قريبا

أعلن مدير تنظيم الأسواق و النشاطات التجارية بوزارة التجارة ، أحمد مقراني ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن عرض نظام دعم جديد لأسعار الطحين الموجه لإنتاج الخبز للحكومة قريبا.في هذا السياق، أكد السيد مقراني أن "هذا النظام يهدف إلى تعزيز تموين السوق بالطحين الموجه لإنتاج الخبز و الطحين الموجه للاستهلاك المنزلي".و في تصريح للصحافة على هامش الجمعية العامة للجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين التي انعقدت بالجزائر العاصمة و التي كان السيد مقراني مدعو لها، قال هذا الأخير أن هذين النوعين من الطحين فقط معنيان بهذا الدعم، مضيفا أن الأنواع الأخرى من الطحين الموجه للمطاحن سيتم بيعها بالأسعار الحقيقية.

و بهدف ضمان تتبع أحسن لتوزيع هذه المادة، أوضح المسؤول أن الطحين الموجه للمخابز سيمكن التعرف عليه بسهولة، مضيفا "سيتم وضعه في أكياس بوزن 50 كغ ، حيث سيمكن تحديده بفضل غلاف خاص يحمل توضيح بان الأمر يتعلق بمادة مدعمة لإنتاج الخبز".

و بخصوص الدقيق الموضب الموجه للاستهلاك المنزلي، أسرد ذات المسؤول بالقول "سيتراوح وزن العلبة بين 1 و 5 كغ على حد أقصى".

و حسب السيد مقراني ، سيسمح هذا النظام بتخفيض الغلاف المالي المخصص سنويا لدعم القمح اللين المستورد بما يقارب 32 مليار دج ، مشيرا إلى أن فاتورة دعم الخبز ارتفعت إلى 196 مليار دج سنة 2018، مضيفا أن الجزائر تستورد أكثر من احتياجاتها الحقيقية من مادة القمح اللين.

أحمد مقراني : استوردنا 7 ملايين طن من القمح في 2018 و تموين المخابز و الأسر لا تتعدى 4 ملايين طن !

و أكد المسؤول بالقول "لقد استوردنا 7 ملايين طن من القمح سنة 2018، في حين أن احتياجات البلد من اجل تموين المخابز و الأسر لا تتعدى 4 ملايين طن" ، مشددا على ضرورة ترشيد الواردات لا سيما الحبوب.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج