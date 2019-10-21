ذراع : الاعلان عن يوم ايداع ملفات الترشح ليس من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

صرح المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع ،اليوم الاثنين بالجزائر، أن الاعلان عن ايداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية ليس من صلاحيات السلطة.

وخلال ندوة صحفية، أكد ذراع أن المترشح للرئاسيات " له الحق و الحرية في الاعلان من عدمه عن يوم ايداع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وردا على سؤال حول أسماء المترشحين الستة الذين أخذوا موعدا لإيداع ملفاتهم المعلن أمس الأحد من طرف رئيس السلطة محمد شرفي، أوضح ذات المسؤول أن " الإعلان عن يوم ايداع ملف الترشح يعود للمترشح و ليس من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

من جهة أخرى، ذكر السيد ذراع بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد حدد ليوم 26 أكتوبر في منتصف الليل مضيفا أنه لن يتم قبول أي ملف بعد الآجال المحددة.

كما أردف قائلا أن السلطة سعت لاحترام التنظيمات من أجل ضمان " الاحترام الصارم" للقانون، مشيرا الى أن رزنامة المواعيد الخاصة بإيداع ملفات الترشح ستحدد غدا الثلاثاء دون اعطاء تفاصيل أوفر.

وعن سؤال حول التوزيع الزمني للمترشحين للرئاسيات في وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية أكد السيد ذراع أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المسؤول الأول عن هذا الجانب غير أنها ستقوم باشراك سلطة ضبط السمعي-البصري مع امكانية توسيعها لتشمل وسائل الإعلام الخاصة و العمومية للتفكير حول هذه المسألة.