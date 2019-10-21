معيزة للاذاعـة : المــركزية النقابية ستتصدى لقانون التقاعد الجديد ونعتبره "خطا أحمرا"

أكد المكلف بالمنازعات الاجتماعية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،حسين معيزة، أن المركزية النقابية ستبذل كل ما في وسعها للتصدى لقانون التقاعد الجديد الذي وصفه بالخط الاحمر .

وقال حسين معيزة خلال استضافته لبرنامج " الخلفية والقرار" أن الاتحاد العام للعمال الجزائري لن يسمح بإهانة المتقاعدين والعمال الأيلين مستقبلا إلى التقاعد، مؤكدا أن النقابة العمالية ستتصدى لقانون التقاعد الذي يعتبر مجحفا في حق العمال ، الذي وصفه بــ" الخط الأحمر "

وأوضح المتحدث ذاته أنه من بين الآليات التي يطالب بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل الرفع من القدرة الشرائية التخفيف في نسبة الدخل على الضريبة للتحسين من المستوى المعيشي للعمال ".

المصدر : القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية