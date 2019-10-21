ظريف يؤكد استعداد إيران لتسوية التوترات مع السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين إنه مستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لبحث تسوية التوترات.ونقل تليفزيون (برس تي في) عن ظريف قوله "إذا توفرت الظروف، سأكون مستعدا للسفر إلى الرياض لتسوية الخلافات" بين البلدين.

وجدد أن "طهران ترحب بأية مبادرة تسعى إلى تخفيف التوتر في المنطقة، وستتعاون (مع الدول الأخرى) لوضع نهاية للحرب في اليمن." وقال الوزير الإيراني إن بلاده تؤمن بأن إنهاء الحرب في اليمن سيساعد بشكل أساسي الشعب اليمني.

وكان ظريف قد صرح في 12 أكتوبر الجاري أن بلاده ترحب بجهود الوساطة لتسوية الخلافات مع السعودية.وأكد قائلا "منفتحون دائما على مناقشة أي شيء مع السعودية، والسعودية جارتنا، وسنبقى هنا سويا بشكل دائم."

المصدر : وأج