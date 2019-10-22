حسن بوعلام للإذاعة : رقمنة السجل المدني ساهم في تطهير القوائم الانتخابية

أكد مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية و تهيئة الإقليم حسن بوعلام أن عملية رقمنة الحالة المدنية ساهمت بشكل كبير في تطهير القوائم الانتخابية، مشيرا إلى عدم وجود دور لمصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأوضح حسن بوعلام الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على القناة الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن القوائم الانتخابية مستها قاعدة البيانات البيومترية ، وأضاف بالقول " منذ 3 سنوات أصبحت لدينا قاعدة بيانات مهمة جدا ومؤسسة على صورة الشخص وبصمته ..وقد ساهمتُ في هذا العمل وأشهد انه تم تطهير قائمة الانتخابات بالمعطيات المتوفرة لدينا ".

وعدد ضيف الأولى أهم المشاريع التي تشرف عليها مديرية السندات والوثائق المؤمنة على مستوى وزارة الداخلية وتهيئة الإقليم سيما تلك المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية للمواطنين، وكذا تقليص مدة الخدمات الإدارية المقدمة في المصالح البلدية والدوائر، وأوضح حسن بوعلام في هذا السياق أن اعتماد الشباك الالكتروني في مصالح الحالة المدنية سمح بتقليص مدة معالجة الطلب الواحد من 20 دقيقة إلى دقيقتين على أكثر تقدير.

وأشار حسن بوعلام إلى وجود مشروع جديد يتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وبريد الجزائر، سيطبق في مرحلته الأولى على مستوى العيادات، ويتعلق بالتدوين الالكتروني للمعطيات الخاصة بالمرضى من اجل ضمان السرعة في الأداء و الخدمة وتفادي الأخطاء، وكذا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة .

بالإضافة إلى هذا أكد ضيف الأولى أن أهم مشروع تقوم بإعداده وزارة الداخلية يتعلق بالهوية الرقمية التي يحضر لها من خلال السجل الوطني للشخصية الرقمية، والذي سيستعمل للدخول إلى البوابة الالكترونية للخدمات، وسيتيح بان يتحصل كل مواطن جزائري على رقم تعريف وطني واحد ، وفي هذا السياق أوضح حسن بوعلام انه تم انجاز أكثر من 25 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية وجواز سفر بيومتري ورخصة سياقة بيومترية و "لحد اليوم قمنا بتوزيع 16 مليون و400 ألف بطاقة هوية بيومترية و يجب أن نواصل العملية كي يتحصل كل المواطنين على هاته الوثيقة".

من جانب آخر تسعى الوزارة الوصية لتوفير عدد من الخدمات الالكترونية بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة التي ستعمل على انجاز تطبيقات موجهة للمواطنين، و"هو ما سيحدد في يوم وطني سيتم الإعلان عن تاريخه في الأيام المقبلة".

المصدر : موقع الاذاعة لاجزائرية