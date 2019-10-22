أمطار رعدية وتساقط للبرد بداية من ظهيرة الثلاثاء على ولايات الوسط ورياح قوية على ولايات الجنوب والشرق

يرتقب تساقط أمطار رعدية مصحوبة أحيانا بتساقط البرد بداية من ظهيرة الثلاثاء على عدة ولايات من وسط البلاد, حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الأمطار الرعدية ستمس كلا من تيبازة, الجزائر العاصمة, بومرداس, البليدة والمدية, مشيرا الى أن كمية الأمطار المرتقبة قد تصل أو تتجاوز 30 ملم محليا وهذا طوال مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم الأربعاء.

وحسب نفس المصدر, فإن النشرية الخاصة بولايات الغرب تبقى سارية المفعول اليوم وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

و يرتقب هبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار الثلاثاء قد تتجاوز سرعتها 80 كلم/سا على عدد من ولايات جنوب وشرق البلاد, حسب ما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان.

وأوضح ذات المصدر أن رياحا تتراوح سرعتها ما بين 60 و70 كلم/سا وقد تصل أو تتجاوز 80 كلم/سا ستهب على ولايات بشار, أدرار, غرداية, البيض والأغواط بداية من منتصف النهار الى غاية التاسعة ليلا.

وحذرت النشرية من انخفاض شديد في مستوى الرؤية بالولايات المعنية بسبب تطاير الرمال.

كما ستعرف ولايات تبسة, خنشلة, باتنة, بسكرة والمسيلة هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كلم/سا وقد تتجاوز 90 كلم/سا في الفترة الممتدة ما بين منتصف نهار الثلاثاء إلى غاية الثالثة من صباح يوم الاربعاء.

وحسب نفس المصدر, ستشهد ولايتا المسيلة وبسكرة تطايرا للرمال, مما يتسبب في انخفاض الرؤية.