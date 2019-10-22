إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية بتمنراست

سلّم إرهابي نفسه, هذا الاثنين, نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه, يوم أمس 21 أكتوبر 2019, للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ش. معاذ المكنى أبو حذيفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، شخصا على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ 3600 كيلوغرام من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 650 قرص مهلوس بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

من جهة أخرى, وفي إطار محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية, أوقف عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية ، 07 أشخاص متورطين في تنظيم عمليات إبحار سرية, في حين تم توقيف 43 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية.