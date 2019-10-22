هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف تراجع الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي

هبطت أسعار النفط هذا الثلاثاء مع استمرار المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي مما قد يضر بالطلب ليغطي على بعض بوادر التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

ونزلت العقود الجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 2ر0 بالمائة إلى 86ر58 دولار للبرميل بينما نزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 12 سنتا ما يوازي 2ر0بالمائة إلى 19ر53 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وإن المفاوضين من البلدين يعملون على بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أوبك.

وفقد برنت 22 بالمائة منذ ذروته في أبريل بينما خسر الخام الأمريكي 20 بالمائة.

واليوم الثلاثاءي قلص جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 3ر1 مليون برميل يوميا من 4ر1 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 7ر0 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.