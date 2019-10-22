بولخراص: إنشاء محافظة سامية لتنمية الطاقات المتجددة قريبا

كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ، شاهر بولخراص، عن عزم الحكومة إنشاء محافظة سامية لتنمية الطاقات المتجددة قريبا، معتبرا الخطوة إيجابية ومفيدة وتأتي في الوقت المناسب.

جاء ذلك في تصريح له خلال فعاليات الصالون الدولي العاشر للطاقات المتجددة ، الذي يتواصل لليوم الثاني بوهران، حيث يتناول مستقبل هذه الطاقة ببلادنا.

وقلل المتحدث من التأخر الذي تعرفه الجزائر في مجال الطاقات المتجددة معتبرا ذلك أمرا نسبيا.

من جهتها كشفت مديرة التسويق والإتصال بمجمع"جيكا" للإسمنت، حياة لازري، عن عزم شركة الإسمنت بعين الكبيرة بولاية سطيف إنتاج الإسمنت البترولي بقدرة 200 ألف طن سنويا بعد حصولها على شهادة أمريكية ما يوفر للخزينة العمومية 30 مليون دولار حسب تعبيرها.