150 عارضا في الصالون الدولي للمحروقات ''حاسي مسعود إكسبو 2019"

يشارك ما لا يقل عن 150 عارضا في الطبعة الثامنة من الصالون الدولي للمحروقات ''حاسي مسعود إكسبو 2019" لموردي المنتجات والخدمات البترولية والغازية التي انطلقت فعالياتها اليوم وتدوم الى غاية 24 أكتوبر الجاري، حسب المنظمين.

ويخصص هذا الحدث الصناعي لمهنيي المحروقات المهتمين بمختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط البترولي والغازي والاستثمارات في مجالات البترول والغاز والتنقيب عن البترول وخدمات المشتريات وصيانة المنشآت الصناعية والمراقبة الصناعية وزيوت التشحيم الصناعي الموجهة لقطاع المحروقات وغيرها من النشاطات الأخرى, وفق ما افادت الجهة المنظمة "بتروليوم أندوستري كومونيكيشن " .

ويبرز الصالون الدولي للمحروقات بحاسي مسعود اهتمامات المهنيين في قطاع البترول والغاز،ويستجيب لكافة تطلعاتهم حسب ما يؤكده بعض المشاركين.

وينظم هذا الصالون منذ 2011 على مستوى أكبر مدينة بترولية بالجزائر وهو يفرض نفسه قاعدة للاتصال لفائدة كافة المتدخلين بقطاع المحروقات ، كما يوفر للمهنيين في الميدان فرصا جديدة ليس فقط لعرض منتوجاتهم والخدمات وإنما أيضا من أجل الاحتكاك والتقارب بين نظرائهم علاوة على كونه أيضا مناسبة لنسج علاقات عمل جديدة وتطوير نشاطاتهم من خلال عقد اللقاءات وتبادل الآراء والخبرات مع الشركاء ومنتسبي قطاع المحروقات.

وتسعى هذه التظاهرة أيضا إلى المساهمة في الدفع بعجلة التنمية على مستوى الجنوب الكبير وذلك من خلال توفير للمؤسسات الوطنية والمستثمرين الشباب بصفة خاصة الفرصة لإبراز مهاراتهم واكتساب الخبرة من المجمعات الكبرى المتعددة الجنسيات الحاضرة بحاسي مسعود.

وأعد برنامجا ثريا خاصا بهذا الحدث الصناعي السنوي بالجزائر،يتضمن بالإضافة إلى المعرض تنشيط ورشات حول مواضيع ذات صلة بواقع القطاع الطاقوي على مستوى جميع الأصعدة.