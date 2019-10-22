دحمون: تعميم استغلال الطاقة الشمسية في المؤسسات التربوية أولوية حكومية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون اليوم الثلاثاء بخنشلة أن تعميم استغلال الطاقة الشمسية في المؤسسات التربوية عبر الوطن "يندرج ضمن أولويات برنامج الدولة الجزائرية".

وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة للمدرسة الابتدائية المجاهد صياد بلقاسم بخنشلة، أن "مجهودات الدولة متواصلة من أجل توفير كافة الضروريات للمؤسسات التربوية لاسيما ما تعلق بالطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية".

و قد أعطى دحمون توجيهات إلى القائمين على قطاع التجهيزات العمومية للعمل على استغلال الطاقة الشمسية و وضع بند في دفاتر الشروط لاستغلال هذه الطاقة على مستوى مشاريع المؤسسات الجاري إنجازها.

وأضاف أنه سيتم مستقبلا "إعطاء أهمية كبرى لمادة التربية البدنية وجعلها مادة أساسية ضمن البرنامج التعليمي للطور الابتدائي".

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، يجري حاليا إعداد دراسة من أجل الاستفادة مستقبلا من الكتاب المدرسي الإلكتروني، مشيرا إلى أن" الاعتماد على تقنية الكتاب المدرسي الإلكتروني من شأنه أن يعجل بالاستغناء عن الكتاب الورقي الذي يثقل حقيبة التلميذ حاليا".