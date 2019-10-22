دادة موسى : التحضيرات الخاصة بملف البكالوريا المهنية تسجل تقدما بنسبة 70 بالمئة

كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، دادة موسى بلخير، اليوم الثلاثاء من تيبازة أن التحضيرات الخاصة بملف البكالوريا المهنية تعرف خطوات متقدمة "جدا".

وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قام بها للولاية أن "اللجنة التي تم تنصيبها لإعداد الإطار القانوني وشكل البكالوريا المهنية التي أطلقتها وزارته قد تخطت في عملها ما يربو نسبة الـ70 بالمائة من العمل المطلوب منها".

وأضاف الوزير أن "اللجنة تجتمع أسبوعيا بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي وكذا قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي"، معلنا في السياق انضمام قطاعات وزارية أخرى للجنة على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.

وبعد أن جدد التأكيد على أن "البكالوريا المهنية ستكون بنفس مستوى ودرجة التقييم مع شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي"، قال الوزير دادة موسى أن "اللجنة المذكورة تعمل على إعداد الآليات القانونية للبكالوريا المهنية سيما منها قضية توجيه التلاميذ مباشرة أو إجراء امتحان".

وفي السياق كشف أن مصالحه "بصدد انتظار إجابة من قبل اللجنة حول موضوع توجيه التلاميذ الراسبين في شهادة التعليم المتوسط مباشرة للتحضير البكالوريا المهنية أو ترك له حرية الاختيار إلى جانب الحاصلين على مستوى أولى ثانوي".

وتأتي شهادة البكالوريا المهنية التي تعتزم وزارة القطاع إطلاقها "لامتصاص أكبر قدر ممكن من التسربات المدرسية في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لقطاع التكوين".

وفي سياق ذي صلة أبرز الوزير أهمية توجه قطاعه إلى التكوين بالطلب وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الاقتصادية حسب أولويات سوق العمل ما يمنح فرص أكبر المتربصين في التوظيف.

ويتعلق الأمر بأهداف سطرتها وزارته وذلك لبلوغ نسبة 80 بالمائة من المتربصين في نمط "التمهين" كأولوية مقارنة بالتكوين الإقامي، مشيرا إلى أن هذا المعدل لم يتجاوز ال50 بالمائة في بعض الولايات.

من جهة أخرى كشف الوزير في تقييم أولي لدخول دورة سبتمبر2019 إلى تسجيل التحاق لأول مرة منذ سنوات أزيد من 358.000 متربص عبر التراب الوطني في مختلف الأنماط والتخصصات.

