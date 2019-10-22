الشروع في اسقبال ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات هذا الاربعاء

تشرع السلطة الوطنية للانتخابات، رسميا هذا الاربعاء، في استقبال ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، قبل 4أيام عن انتهاء الاجال القانونية لسحب الاستمارات وإيداع ملفات الترشح.

وأعلن المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، خلال ندوة صحفية هذا الثلاثاء أن سبعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر القادم أخذوا مواعيد من أجل ايداع ملفات ترشحهم على مستوى ذات السلطة .

و أكد ذراع أن " العمليات الأولى لإيداع ملفات الترشح ستنطلق هذا الاربعاء على الساعة الـ10 صباحا".

كما أردف يقول أن "رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي سيتسلم هذه الملفات".

من جهة أخرى، ذكر نفس المتحدث بأن 147 راغب في الترشح سحبوا استمارات التوقيعات الفردية لرئاسيات 12ديسمبر المقبل و أن آخر أجل لإيداع الملفات قد حدد بتاريخ يوم السبت 26 أكتوبر عند منتصف الليل.