المحترف الثاني/الجولة 6 : أول فوز لاتحاد الحراش هذا الموسم أمام شبيبة بجاية (2-1)

تغلب اتحاد الحراش على شبيبة بجاية بنتيجة (2-1)، الشوط الأول (1-1) في لقاء متأخر عن الجولة السادسة للبطولة المحترفة الثانية جمع بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).

وسجلت الأهداف من طرف وليد عبدات (د 8 و 57) لصالح اتحاد الحراش و فيصل زعموم (د 25) لشبيبة بجاية.

رغم هذا الفوز الأول لاتحاد الحراش منذ بداية الموسم، الذي تزامن مع عودته لملعب أول نوفمبر بالمحمدية، يبقى النادي في المركز الأخير برصيد 5 نقاط من 9 مباريات، فيما تحتل شبيبة بجاية المركز ما قبل الأخير ب 6 نقاط من 8 مباريات.

وتبقى لشبيبة بجاية مباراة متأخرة ستخوضها أمام الجارة مولودية بجاية.

للتذكير، انطلقت هذه الجولة يوم 28 سبتمبر الماضي.

اليوم الثلاثاء:

اتحاد الحراش - شبيبة بجاية 2-1

مباريات لعبت يوم 28 سبتمبر:

اولمبي المدية - وداد تلمسان 0-2

شبيبة سكيكدة - امل بوسعادة 2-0

مولودية سعيدة - جمعية وهران 1-0

اتحاد عنابة - اولمبي ارزيو 0-1

مولودية بجاية - مولودية العلمة 1-0

جمعية الخروب - سريع غليزان 1-0

دفاع تاجنانت - أمل الاربعاء 2-0

الترتيب نقاط لعب

1. وداد تلمسان 19 9

--. أولمبي المدية 19 9

3. جمعية الخروب 16 9

4. أولمبي أرزيو 15 9

--. أمل الأربعاء 15 9

6. شبيبة سكيكدة 14 9

--. سريع غليزان 14 9

8. جمعية وهران 13 9

9. دفاع تاجنانت 12 9

--. مولودية سعيدة 12 9

11. مولودية العلمة 11 9

12. مولودية بجاية 9 8

--. أمل بوسعادة 9 9

14. اتحاد عنابة 8 9

15. شبيبة بجاية 6 8

16. اتحاد الحراش 5 9