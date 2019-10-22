المحترف الثاني/الجولة 6 : أول فوز لاتحاد الحراش هذا الموسم أمام شبيبة بجاية (2-1)

تغلب اتحاد الحراش على شبيبة بجاية بنتيجة (2-1)، الشوط الأول (1-1) في لقاء متأخر عن الجولة السادسة للبطولة المحترفة الثانية جمع بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).
وسجلت الأهداف من طرف وليد عبدات (د 8 و 57) لصالح اتحاد الحراش و فيصل زعموم (د 25) لشبيبة بجاية.
رغم هذا الفوز الأول لاتحاد الحراش منذ بداية الموسم، الذي تزامن مع عودته لملعب أول نوفمبر بالمحمدية، يبقى النادي في المركز الأخير برصيد 5 نقاط من 9 مباريات، فيما تحتل شبيبة بجاية المركز ما قبل الأخير ب 6 نقاط من 8 مباريات.
وتبقى لشبيبة بجاية مباراة متأخرة ستخوضها أمام الجارة مولودية بجاية.
للتذكير، انطلقت هذه الجولة يوم 28 سبتمبر الماضي.
اليوم الثلاثاء:
اتحاد الحراش - شبيبة بجاية 2-1
مباريات لعبت يوم 28 سبتمبر:
اولمبي المدية - وداد تلمسان 0-2
شبيبة سكيكدة - امل بوسعادة 2-0
مولودية سعيدة - جمعية وهران 1-0
اتحاد عنابة - اولمبي ارزيو 0-1
مولودية بجاية - مولودية العلمة 1-0
جمعية الخروب - سريع غليزان 1-0
دفاع تاجنانت - أمل الاربعاء 2-0
الترتيب نقاط لعب
1. وداد تلمسان 19 9
--. أولمبي المدية 19 9
3. جمعية الخروب 16 9
4. أولمبي أرزيو 15 9
--. أمل الأربعاء 15 9
6. شبيبة سكيكدة 14 9
--. سريع غليزان 14 9
8. جمعية وهران 13 9
9. دفاع تاجنانت 12 9
--. مولودية سعيدة 12 9
11. مولودية العلمة 11 9
12. مولودية بجاية 9 8
--. أمل بوسعادة 9 9
14. اتحاد عنابة 8 9
15. شبيبة بجاية 6 8
16. اتحاد الحراش 5 9