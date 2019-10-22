المحترف الثاني/الجولة 6 : أول فوز لاتحاد الحراش هذا الموسم أمام شبيبة بجاية (2-1)

22/10/2019 - 21:00

تغلب اتحاد الحراش على شبيبة بجاية بنتيجة (2-1)، الشوط الأول (1-1) في لقاء متأخر عن الجولة السادسة للبطولة المحترفة الثانية جمع بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).

وسجلت الأهداف من طرف وليد عبدات (د 8 و 57) لصالح اتحاد الحراش  و فيصل زعموم (د 25) لشبيبة بجاية.

رغم هذا الفوز الأول لاتحاد الحراش منذ بداية الموسم، الذي تزامن مع عودته لملعب أول نوفمبر بالمحمدية، يبقى النادي  في المركز الأخير برصيد 5 نقاط من 9 مباريات، فيما تحتل شبيبة بجاية المركز ما قبل الأخير ب 6 نقاط من 8 مباريات.

وتبقى لشبيبة بجاية مباراة متأخرة ستخوضها أمام الجارة مولودية بجاية.

للتذكير، انطلقت هذه الجولة يوم 28 سبتمبر الماضي.

اليوم الثلاثاء:

اتحاد الحراش - شبيبة بجاية    2-1

مباريات لعبت يوم 28 سبتمبر:

اولمبي المدية - وداد تلمسان       0-2

شبيبة سكيكدة - امل بوسعادة      2-0

مولودية سعيدة - جمعية وهران   1-0

اتحاد عنابة - اولمبي ارزيو       0-1

مولودية بجاية - مولودية العلمة   1-0

جمعية الخروب - سريع غليزان   1-0

دفاع تاجنانت - أمل الاربعاء      2-0

الترتيب                     نقاط     لعب

1. وداد تلمسان            19      9

--. أولمبي المدية          19      9 

3. جمعية الخروب       16       9

4. أولمبي أرزيو          15      9

--. أمل الأربعاء           15     9

6. شبيبة سكيكدة          14      9

--. سريع غليزان          14     9

8. جمعية وهران         13      9

9. دفاع تاجنانت          12     9

--. مولودية سعيدة        12     9

11. مولودية العلمة      11     9

12. مولودية بجاية       9      8  

--. أمل بوسعادة           9     9

14. اتحاد عنابة          8      9   

15. شبيبة بجاية        6        8

16. اتحاد الحراش     5       9 

 

أوسمة:

كرة القدم, الرابطة 2

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