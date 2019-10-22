موقع الاذاعة الجزائرية يتوج بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2019

توجت الصحفية حنان شارف من موقع الاذاعة الجزائرية بالجائزة الأولى في صنف " الإعلام الالكتروني " لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة.

وعادت الجائزة الأولى لحنان شارف من مولتيميديا الإذاعة الوطنية عن عملها "حوار شباب الحراك عبر الفايسبوك: اختلاف، نقاش...خاوة، خاوة".

ويتطرق موضوع الصحفية حنان شارف إلى الحراك الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك الذي أضحى فضاء للنقاش بين مختلف التوجهات والافكار واجماع الشباب المتفاعل على ضرورة الوحدة الوطنية التي يعززها الحوار ويشد من روابطها.

وسبق لموقع الاذاعة الجزائرية التتويج بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في صنف الاعلام الالكتروني ، اين حاز الزميل علي قسمية على الجائزة الاولى في الطبعة الثالثة بينما توج الزميل لوناس قرمور عن القسم الفرنسي بالجائزة الثانية خلال الطبعة السابقة.

وتجدر الاشارة إلى أن لجنة التحكيم قررت حجب الجائزة الثانية لصنف الاعلام الالكتروني في الوقت الذي عادت المرتبة الثالثة في الفئة نفسها إلى أسماء بهلولي من الشروق أونلاين و التي كانت مشاركتها في هذه المنافسة بـ "الحوار السياسي بين الفرقاء: المسلك الآمن لتفكيك ألغام الازمة".

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية