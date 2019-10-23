بحث طبي يكتشف دور أحد أدوية أمراض القلب في مكافحة السرطان

كشفت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون من معهد أبحاث "إم آر سي" للعلوم الطبية في لندن، أن عقارا يستخدم على نطاق واسع لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان.

واكتشف الباحثون بأن مركبا دوائيا يسمى "Ouabain" يشكل جزءا رئيسيا من فئة العقاقير التي تستخدم لعلاج أمراض القلب مثل "ديجوكسين"، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والرجفان الأذيني، يكافح خلايا السرطان.

وقال الباحثون "هذا المركب الدوائي يمكن أن يقتل بشكل انتقائي أنواعا مختلفة من الخلايا المتقادمة، بما في ذلك الخلايا التي أصيبت بالشيخوخة بسبب السرطان أو بسبب التعرض للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي".

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13 بالمائة من مجموع وفيات سكان العالم سنويا.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية