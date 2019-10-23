سعر خامات أوبك يرتفع إلى 78ر59 دولار للبرميل

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء على موقعها الإلكتروني أن متوسط سعر سلة خاماتها ال14 ارتفع الى 78ر59 دولارا للبرميل، الثلاثاء،مقابل 50ر59 يوم الاثنين.

وتضم سلة اوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيراسول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، استقر سعر خام القياس العالمي مزيج برنت عند 41ر58 دولارا للبرميل، منخفضا بواقع 01ر1 بالنسبة للجلسة السابقة.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع 95 سنتا الى 83ر52 دولارا للبرميل.

وكان وزراء النفط من داخل و خارج المنظمة قد اتفقوا في شهر يوليو الماضي خلال مؤتمرهم الوزاري الأخير على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة اضافية مدتها تسعته أشهر تنقضي بحلول 31 مارس 2020.

و تهدف الدول الأعضاء من خلال هذا القرار الى دعم أسعار الذهب الأسود التي تعرف تذبذبا خلال الفترة الأخيرة بفعل العوامل الجيوسياسية، اضافة الى تأثرها بزيادة المخزون من الخام.

ويقضي الاتفاق المبرم بين وزراء نفط اوبك وحلفائهم من منتجين مستقلين ان تخفض اوبك حجم انتاجها ب 800 الف برميل في اليوم اي بنسبة 5ر2 في المائة من انتاج كل دولة عضو في المنظمة.

كما ستقلص الدول 10 من خارج اوبك مستويات انتاجها بواقع 400 الف برميل في اليوم اي بنسبة 2 في المائة من انتاج كل دولة عضو من خارج اوبك، مما يسمح ،حسب اوبك و حلفائها،إحداث توازن بين العرض والطلب و من ثمة استقرار السوق النفطية وتفادي تخمة نفطية جديدة.