﻿رئيس التونسي الجديد قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية امام نواب البرلمان

ادى رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد صباح الاربعاء ،اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للبلاد التونسية لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات وذلك خلال جلسة ممتازة لمجلس نواب الشعب.

وحسب الفصل 76 من الدستور تلا رئيس الجمهورية قيس سعيد(61 سنة) اليمين الدستورية التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها." وسيتولى رئيس الجمهورية اثر ذلك القاء خطاب الى الشعب التونسي.

وفاز المرشح المستقل قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أمام منافسه رئيس حزب "قلب تونس" الذي نال 27.29 من أصوات الناخبين.

يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية