عز الدين ميهوبي يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أودع مرشح التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عزالدين ميهوبي، يوم الأربعاء، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وفي تصريح له عقب إيداع ملف الترشح، قال ميهوبي للصحافة، إن رئاسيات 12 ديسمبر المقبل تعد "موعدا هاما لا يعني حزبا أو شخصية معينة، بل كل الجزائريين"، مؤكدا على ضرورة إنجاح هذا الاستحقاق من خلال "ضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية".

وفيما يخص برنامجه، أوضح ميهوبي أنه سيقدم "برنامجا طموحا قابلا للتطبيق من أجل تلبية كل حاجيات المواطن، خاصة الاستعجالية منها"، معربا عن أمله في أن تكون الحملة الانتخابية "تنافسية بالبرامج وقريبة من المواطنين".

للإشارة، فإن ميهوبي هو أول راغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر يودع ملف ترشيحه، حيث أعلن بالمناسبة أنه "تجاوز بكثير العدد المطلوب للتوقيعات".

من جانبه أوضح عبدالحفيظ ميلاط نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الهيئة وفرت جميع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لدراسة ملفات المترشحين، مضيفا أنه تم تشكيل عشر لجان من قضاة ومستشارين وخبراء قانونيين وغيرهم لدراسة الملفات من جميع الجوانب.

يشار إلى أن عدد الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذين طلبوا مواعيد لإيداع ملفات ترشحهم بلغ صباح اليوم الأربعاء ثمانية.