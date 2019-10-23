﻿الألعاب العالمية العسكرية: تأهل أربعة ملاكمين جزائريين للدور ثمن النهائي

تأهل أربعة ملاكين جزائريين للدور ثمن النهائي لدورة الملاكمة الخاصة بالألعاب العالمية العسكرية الجارية حاليا بمدينة ووهان (الصين), عقب منازلات الدور السادس عشر التي جرت من الجمعة إلى الأحد.

ففي وزن أقل من 49 كلغ, تغلب محمد ياسين طوارق على البولوني جاكوب سلومنسكي (5-0) ليواجه يوم غد الاثنين ملاكما من كوريا الشمالية, كيم جانغ ويونق, الذي كان معفيا في الدور السابق.

من جهته, حقق أسامة مرجان نفس الإنجاز أمام بياي سوني خيث من ميانمار حيث تفوق عليه بـ 5-0 في وزن أقل من 58 كلغ, ليتقابل يوم الاثنين مع التايلاندي بوتدي شاتشو ديشا المتأهل على حساب التانزاني إسماعيل قاليتانو.

وفي وزن أقل من 60 كلغ, اقصى عبد الناصر بلعريبي أونغ يانيار (ميانمار) بتوقيف من الحكم.

في الدور المقبل سيكون في مواجهة شال شول مان (كوريا الشمالية) الذي تخطى عقبة بيوس فابيان (تانزانيا) بـ 5-0.

أخيرا, فاز يحيى عبدلي (- 64 كلغ) اليوم الأحد على البوتسواني سيتسيرو كابو كوليان بنتيجة 5-0 و ذلك في الدور السادس عشر.

وسيقابل الملاكم الجزائري نظيره الألماني جان أواليحانوف الذي أزاح من طريقه أوو كياو مين من ميانمار (4-1).

وسيدخل آخر ملاكم جزائري حاضر في المنافسة, سعيد حماني (- 91 كلغ) غمار المنافسة يوم غد الاثنين أمام الفيتنامي فو فان كو.

وتشارك الجزائر بوفد يتكون من 87 رياضيا في الألعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية التي تسجل حضور أكثر من 8000 رياضي عسكري يمثلون 139 دولة.

ويخوض ممثلو الجزائر هذه المنافسة في سبعة اختصاصات رياضية ذات طابع أولمبي