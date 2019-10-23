المنتخب الوطني العسكري يفوز على منتخب ايرلاندا بنتيجة (3-0) ويتأهل لنصف النهائي

اقتطع المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم , تأشيرته للدور نصف النهائي للألعاب العالمية العسكرية الجارية بمدية ووهان الصينية عقب تفوقه اليوم الاربعاء على منتخب ايرلاندا بنتيجة (3-0) نتيجة الشوط (1-0) لحساب الدور ربع النهائي من دورة كرة القدم .

وسجلت اهداف المنتخب الوطني العسكري من قبل اللاعب الايرلندي دورغان كراغ الذي سجل ضد مرماه في مستهل المقابلة (الثانية ال26 ), و اسامة قتال في الدقيقة ال(47) ثم الهدف الثالث الذي وقعه حسام الدين غشة في الدقيقة ( 90+1).

وانهى المنتخب الوطني الجزائري المقابلة بتسعة لاعبين بعد اجهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه اسامة قتال في الدقيقة (ال83) و طرد وليد عوابدي في الدقيقة ال84 بعد حصوله على بطاقتين صفراويين.

من جهته تعرض اللاعب الايرلندي سيان كانو للطرد في الوقت بدل الضائع (الدقيقة ال90+1) .

وسبق للتشكيلتين الالتقاء في مرحلة المجموعات (المجموعات الاولى), حيث كان الفوز من نصيب المنتخب الجزائري بنتيجة (4-0) .

وفي مقابلة الدور نصف النهائي المقررة ليوم الجمعة , ستواجه "كتيبة" المدرب الوطني محمد بوطاجين المنتخب البحريني الفائز هو الآخر في الدور ربع النهائي على منتخب عمان بنتيجة (1-0), فيما ستجمع مقابلة الدور نصف النهائي الاخرى بين منتخب كوريا الشمالية الذي ازاح من طريقه منتخب اليونان ب(1-0) و المنتخب القطري الذي تخطى نظيره المصري بنفس النتيجة .

وتقام المقابلة النهائية و الترتيبية من اجل الميدالية البرونزية يوم 27 اكتوبر الجاري .

-- نتائج الدور ربع النهائي : -- الجزائر - ايرلندا (3-0) الاهداف (دورغان كراغ (الثانية ال26) , اسامة قتال (الد47), حسام الدين غشة (الد90+7) .

-- البحرين - عمان 1-0) -- الهدف : محمد محرففي (الد66) -- كوريا الشمالية - اليونان (1-0) --الهدف: كيي تان (الد90) -- قطر - مصر (1-0) --الهدف ( سعود فرحان الشبيح (الد55) .

