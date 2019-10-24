إصابة 11 فلسطينيا بالأعيرة المعدنية خلال اعتداءات للاحتلال عليهم في الضفة

24/10/2019 - 13:26

أصيب 11 فلسطينيا بالأعيرة  المعدنية والاختناق, خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي, هذا الخميس,  في مخيم (الأمعري) برام الله وسط الضفة الغربية, كما هدمت القوات منزلا لعائلة  في المنطقة.

وقال شهود عيان, إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا, وانتشر  الجنود في أزقته وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل بعد أن أجبروا سكان المنازل  المجاورة على إخلائها,  قبل هدم المنزل المكون من طابقين.

وأضافوا, أن جنود الإحتلال عبثوا بمحتويات المنازل التي داهموها في المنطقة,  وأن مواجهات اندلعت في المكان وفي حي سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام  الله, أطلق خلال الجنود عشرات قنابل الصوت والغاز على المواطنين, كما اعتقلوا  عددا من الشبان لم يتم التعرف عليهم بعد.

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