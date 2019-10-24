تيجاني هدام: التكوين النقابي أساس نجاح الحوار في عالم الشغل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أن نجاح الحوار في عالم الشغل يمر عبر التكوين في المجال النقابي، مضيفا أن الأمر يتطلب ضرورة التشاور لفهم التحولات الإجتماعية والإقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال هدام، خلال يوم دراسي حول التكوين النقابي، إن الحوار الاجتماعي يعتبر من أبرز مؤشرات التنمية والرقي الحضاري للدول، مبرزا أهمية استعانة المنظمات النقابية بهذا السلوك الحضاري.

وقال إن عدد المنظمات النقابية المسجلة بالوزارة 28 منظمة ما يمثل، حسبه، دليلا على التزام الجزائر بتنفيذ الإتفاقيات الدولية.

من جهة ثانية أكد الوزير أن إطلاق الشباك الموحد يأتي بهدف تقريب الإدارة من المواطن استجابة لتطلعات المواطنين في الجنوب في ما يتعلق بالشغل.