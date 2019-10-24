فلاديمير بوتين : نعير أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاستراتيجي مع الجزائر

في ختام اول قمة بين افريقيا وروسيا اجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. و حضر هذا اللقاء اعضاء الوفد الجزائري و روسي وكان قد اللقاء تمحور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا.واكد الطرفان عبر عن ارادتهما في تطوير هذه العلاقة التي توصف بالاستراتيجية.

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحياته الى رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح والصديق المحترم قائلا بعدها يسرني بهذه الفرصة ان ألتقي بكم على هامش فعاليتنا اليوم والوفد المرافق لكم :" اننا نعير اهمية كبيرة لتطوير التعاون الاستراتيجي والشراكة مع الجمهورية الشعبية الجزائرية .

واضاف يقول ان هذه الشراكة تقوم على تقاليد متجذرة وقديمة للصداقة والاحترام المتبادل والحوار السياسي لم ينقطع وسنبقى على التواصل المستمر ونقوم بتنسيق جهودنا ، فالجزائر نعتبرها أحد اهم الشركاء التجاريين لروسيا في افريقيا وفي العالم العربي .

ففي 2017 زاد الحجم التجاري بين البلدين باربع نقاط مئوية ووصل الى جوالي 5 مليارات دولار.

وفي الختام ، شكر الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن تلبيته لهذه الدعوة والمشاركة في اول قمة روسية افريقية في التاريخ .

وفي السياق ذاته قال رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح في ميكروفون موفد الاذاعة الجزائرية بسوتشي الروسية :" بودي ان اشكركم على الدعوة واهنأكم على المبادرة ".

ووصف السيد بن صالح هذه المناسبة بــ" الثمينة " وقد بينت المداخلات مدى اهتمام الذي توليه القارة الافريقية وقادتها لمستقبل العلاقات البينية ".

أما فيما يخص العلاقات الثنائية الجزائرية – الروسية فقد اشاد بالمستوى الذي وصلت اليه هذه العلاقات التي شملت كافة المجالات ". واضاف يقول :" الا اننا نتمنى أن تتطور أكثر من خلال اللجنة الروسية الجزائرية المشتركة التي ستعمل على تحديد المحاور التي بالامكان ان تعمل على تطوير العلاقات البينية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية