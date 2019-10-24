مركز تجمع و تحضير الفرق العسكرية ببن عكنون يحمل رسميا اسم الشهيد "مسعود بو جريو"

أشرف الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس على مراسم تسمية مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون (الجزائر العاصمة), باسم الشهيد البطل "مسعود بو جريو", حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .و جرت المراسم بحضور اعضاء من عائلة الشهيد الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.

و تابع السيد الفريق بعد ذلك عرضا شاملا حول هذا المركز و عرض حال حول المنشآت الرياضية الجديدة التي انتهت الاشغال بها و تلك المتواجدة في طور الانجاز.

وذكر البيان ان هذه "المنشآت أولت لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كل الرعاية اللازمة من أجل تجهيزها بكافة التجهيزات الرياضية الحديثة، وفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، من أجل توفير الظروف اللائقة لتحضير رياضيينا العسكريين".

واعتبر المصدر ان هذه الهياكل من شأنها "المساهمة في تحقيق نتائج ممتازة على الصعيدين الوطني والدولي، تليق بسمعة الرياضة العسكرية في الجيش الوطني الشعبي"

كما "اغتنم الفريق قرب حلول الذكرى الـــ 65 , لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة، لتذكير الحضور بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ الثورة المباركة في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وضرورة التأسي بصناع هذه الثورة المعجزة التي أثبتت وستبقى تثبت يقينا، بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على المستعمر الغاشم، ستعرف دوما كيف تواصل مشوار نصرها."

كما أشار قايد صالح "إلى حرص القيادة العليا على توفير كافة الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة من أجل تطوير الرياضة العسكرية، مما ساهم ويساهم في تحقيق نتائج باهرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.

يذكر ان فريق قيادة الدرك الوطني توج بالطبعة الـــــ 47 للكأس العسكرية لكرة القدم, بعد فوزه على فريق قيادة الناحية العسكرية بركلات الترجيح (3-1), إثر نهاية اللقاء بنتيجة التعادل السلبي (0-0), اليوم الخميس, بملعب مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد "مسعود بوجريو " ببن عكنون

(الجزائر العاصمة).

وشهدت هذه النسخة الــــ 47 من الكأس العسكرية, حضور نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, الذي سلم مجسم الكأس لقائد تشكيلة قيادة الدرك الوطني.

المصدر : وأج