قتيلان في انفجار احدى وحدات مركب " توسيالي" لوهران

خلف انفجار وقع صبيحة اليوم الجمعة على مستوى احدى وحدات مركب الحديد و الصلب " توسيالي" الواقع في بطيوة شرق وهران قتيلين اثنين

و اصابة أخر حسب حصيلة أولية مؤقتة حسبما علمته وأج لدى مديرية المؤسسة.و يتعلق الامر بانفجار سجل على مستوى وحدة ازالة الغبار تابعة للمركب فيما لا تزال ظروف وقوع هذا الحادث مجهولة حسب ذات المصدر.

و اثر ذلك تنقلت فرق مختصة الى عين المكان للتحقيق في أسباب هذا الحادث حسب مديرية المركب مضيفة أن هذا الانفجار خلف جريحا على الاقل تم نقله نحو المستشفى.

للعلم فان توسيالي هي مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري مختصة في مجال الحديد و الصلب شرعت في الانتاج منذ 2013 في اطار استثمار تم تحقيقه من طرف متعامل تركي.

المصدر : وأج