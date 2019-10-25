الالعاب العالمية العسكرية-2019 : المنتخب الجزائري يقصى في الدور نصف النهائي ووهان

أقصي المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم في الدور نصف النهائي إثر خسارته اليوم الجمعة على يد نظيره البحريني (1-1، بضربات الترجيح 3-5)، ضمن الألعاب العالمية العسكرية 2019 بمدينة ووهان الصينية.

وفي نصف النهائي الآخر، تأهل المنتخب القطري الى النهائي بعدما فاز على كوريا الشمالية (2-1).

وغاب عن الفريق الوطني الثنائي أسامة غتال ووليد وابدي اللذين تم طردهما يوم الاربعاء، في مباراة ربع النهائي امام ايرلندا (3-0).

ويسعى اشبال المدرب محمد بوطاجين الى انهاء المنافسة في منصة التتويج من خلال انتزاع الميدالية البرونزية, عندما يواجهون يوم الاحد كوريا الشمالية، في حين يلتقي منتخبا البحرين وقطر في النهائي من أجل افتكاك الميدالية الذهبية.

المصدر : واج