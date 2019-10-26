شراع/البطولة العربية 2019 : الجزائر تنهي المنافسة برصيد 11 ميدالية منها 3 ذهبيات

أنهت المنتخبات الجزائرية للشراع مشاركتها في البطولة العربية (كل الاختصاصات) التي جرت من 21 الى 25 اكتوبر بالإسكندرية (مصر) برصيد 11 ميدالية (3 ذهبيات، 5 فضيات و 3 برونزيات).

وكانت الميداليات الذهبية الثلاث من نصيب كل من أمينة بريشي (أر أس إكس إناث) و حمزة بوراس (أر أس إكس ذكور) و رامي بودرومة في اختصاص أر أس إكس لأقل من 19 سنة. كما تحصل كل من رمزي بوجعطيط (أر أس إكس ذكور) و كاتية بلعباس (أر أس إكس إناث) و محمد قبايلي (لازير راديال ذكور) و ماليا كرسان (لازير راديال إناث) و إيناس شلالي (اوبتيميست إناث) على الميدالية الفضية.

وعادت الميداليات البرونزية الثلاث لكل من رامي بودرومة (أر أس إكس ذكور) و ميساء عبد الفتاح (لازير راديال إناث) و مريم سليماني (لازير 4.7 إناث).

و الى جانب الجزائر ومصر (البلد المنظم)، عرفت المنافسة العربية مشاركة ستة بلدان أخرى وهي : سلطنة عمان و الكويت و الامارات العربية المتحدة والسودان والبحرين والمغرب.

وشاركت الجزائر في موعد الاسكندرية بمجموع 18 بحارا في كل الاختصاصات.