تحقيق صادرات بقيمة 840 ألف أورو منذ مطلع العام الجاري بميلة

حققت ولاية ميلة في مجال الصادرات خارج المحروقات مبلغا ماليا بقيمة 840 ألف أورو من خلال إنجاز عدة عمليات تصدير لمختلف المنتجات منذ بداية سنة 2019 إلى غاية أكتوبر الجاري حسب ما علم من مدير غرفة التجارة والصناعة "بني هارون " عبد الوهاب طيبة.

وأوضح طيبة على هامش صالون الإنتاج المحلي بدار الثقافة مبارك الميلي بعاصمة الولاية، أن العام الجاري تميز بتنفيذ عمليات تصدير لمنتجات تصنع عبر الولاية على غرار البسكويت التي تم القيام بعمليتين لتصديرها إلى غينيا.

و تم أيضا تصدير الطين المستعملة في تصنيع البطاريات نحو الصين إلى جانب عمليات التصدير الجارية منذ سنوات والمتمثلة في تصدير ألياف البوليستار نحو تونس و الحلزون الحي وكذا البصل البري نحو إيطاليا بالإضافة إلى زيت الزيتون المنتج محليا المصدر نحو سلطنة عمان.

وتعد قيمة الصادرات منذ مطلع العام الجاري "متقاربة" مع تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، حسب تصريح السيد طيبة.

و أفاد المتحدث أيضا أن التحضيرات الجارية للقيام بعمليات تصدير منتجات جديدة نحو دول أفريقية تتمثل في مواد شبه صيدلانية والتي ستصدر لأول مرة من ولاية ميلة نحو موريتانيا، كما سيتم تصدير مواد حرفية (المهراس) نحو المغرب بالإضافة إلى إرسال عينات من مختلف أنواع الحلويات المصنعة محليا إلى السنيغال والكامرون.

واللافت خلال العام الجاري هو توسع نشاط التصدير نحو أفريقيا خصوصا بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة الأفريقية الكبرى للتبادل الحر " زليكاف" التي ستكون حيز الخدمة ابتداء من يونيو 2020 وفقا لنفس المصدر.