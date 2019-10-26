مياه الأمطار تغمر الطرقات والمنازل عبر بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة

تسبب التساقط الكثيف للأمطار الذي شهدته ولاية سكيكدة منذ يومين في ارتفاع منسوب المياه بعديد الطرق والمنازل ليلة الجمعة الى السبت عبر بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر " بأن مصالح الحماية تدخلت لامتصاص المياه عبر عدد من الاكواخ القصديرية بكل من المنطقة الصناعية الصغرى ببلدية سكيكدة وكذا بالقرب من ملعب "عبد الحميد بوثلجة" ببلدية حمادي كرومة مضيفا أنه تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه بلغ 30 سم بعدد من السكنات الوظيفية التابعة للمؤسسة الوطنية للحبوب بمخرج بلدية حمادي كرومة حيث تم التدخل في ساعة متأخرة لامتصاص هذه المياه.

من جهة أخرى قامت مصالح الحماية المدنية بعمليتي سحب سيارات الاولى بالطريق الوطني رقم 44 بمدخل سكيكدة حيث تم سحب سيارة سياحية علقت بسبب التراكم الكثيف للمياه اما العملية الثانية والتي تدخل بموجبها عناصر الحماية المدنية ببلدية فلفلة فتمثلت في سحب شاحنة صغيرة وسيارة سياحية علق أصحابها في الطريق بسبب انزلاق الاتربة نتيجة التساقط الكثيف للأمطار ما تسبب في انجراف التربة الى الطريق العام.