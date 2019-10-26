رابحي: الجـزائر تعمل دائما من أجل الارتقاء بحقوق الانسان

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن "الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان"، مشيرا إلى أن "ما تشهده البلاد منذ أشهر من مسيرات شعبية دليل على أن حقوق الانسان مضمونة".

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء لعرض نتائج عمل فوج متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، أن "الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان و أن ما تشهده البلاد منذ أشهر من مسيرات شعبية، دليل على أن حقوق الانسان مضمونة، حيث أظهر الشعب من خلالها تعلقه بالوطن واهتمامه بمستقبل البلاد".

وفي نفس السياق أشار الى "المجهودات الجبارة" التي تقوم بها الجزائر في مجال حماية حقوق الانسان سيما ما تعلق بحقوق المرأة و الطفولة و كذا في مجال حرية التعبير و الرأي "بشهادة الأمم المتحدة".

كما ذكر رابحي بالقوانين التي تم اصدارها تحسبا للانتخابات الرئاسيات المقبلة المقررة في 12 ديسمبر القادم، معربا عن تمنياته أن " تتمكن الجزائر من تجاوز الظروف الحالية الى ما فيه خير للجميع".

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أن "الشعب الجزائري قام منذ 22 فبراير الفارط باستعمال الحقوق المخولة له دستوريا، من خلال مسيرات سلمية، عبرت على نضجه وحبه للوطن"، مؤكدة أن "المجلس لم يتلقى أي شكوى تتعلق بتجاوزات خلال هذه المسيرات".

من جهة أخرى، كشفت نفس المتحدثة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان في اطار القوانين المخولة له، "تلقى منذ 2 يناير من السنة الجارية، أزيد من 763 شكوى وعريضة تتعلق بعدة مجالات ترتبط، سيما بالسكن والتوظيف والتشغيل، حيث تمت دراستها والتكفل بها".