إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية بتمنراست

سلم ارهابي المسمى "العربي لادمي أحمد" و المكنى "حمّة" نفسه امس الجمعة الى السلطات العسكرية بتمنراست، حسب بيان اوردته وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان انه :" في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، يوم أمس 25 أكتوبر 2019 ، للسلطات العسكرية بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالمسمى "العربي لادمي أحمد"، المكنى "حمّة"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربع (04) مخازن ذخيرة و71طلقة".

واضاف المصدر ان هذه النتائج " تأتي لتؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".