لبنان: إصابة ثمانية أشخاص بإطلاق نار أثناء محاولة الجيش فتح طريق مغلق في طرابلس بشمال البلاد

أصيب ثمانية أشخاص بجروح، اليوم السبت، اثر تعرضهم لإطلاق رصاص أثناء محاولة قوة من الجيش اللبناني فتح طريق دولي قطعه محتجون في منطقة "البداوي" بطرابلس كبرى مدن شمال البلاد، بحسب ما أفاد مصدر طبي وشهود عيان.

ونقلت مصادر إعلامية عن المصدر قوله أن ثمانية جرحى وصلوا إلى مستشفيات طرابلس بعد تعرضهم لإطلاق رصاص.

وكان الجيش اللبناني أرسل تعزيزات لفتح الطريق الدولي في "البداوي" حيث اصطدم مع المحتجين الذين افترشوا الأرض.

وأفاد شهود عيان بحدوث عمليات تدافع ورشق بالحجارة على عناصر الجيش التي أطلقت النار مما أدى الى وقوع ثمانية جرحى أحدهم في حالة حرجة.

وتشهد المدينة حاليا تجمعات كبيرة للأهالي الذين يحاولون إعادة قطع الطريق في الوقت الذي يعزز فيه الجيش من تواجده في تلك المنطقة.

ويشهد لبنان منذ يوم 17 أكتوبر الجاري تظاهرات حاشدة بدأت للاحتجاج على فرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي ثم تصاعدت مطالبها إلى رحيل الطبقة السياسية، التي يحملها متظاهرون مسؤولية سوء إدارة أزمات البلاد.