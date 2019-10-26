المرحوم علي فضيل يواري الثرى ببئر غبالو بالبويرة

وري الثري اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمقبرة بئر غبالو بالبويرة المرحوم على فضيل، الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل، وسط جمع غفير من الإعلاميين والوزراء والمواطنين، حسبما لوحظ.

وشهدت مراسيم تشييع جثمان فقيد الأسرة الإعلامية على فضيل، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 63 سنة، حضور كل من وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابح، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، وجمع غفير من إعلاميين وشخصيات سياسية ومواطنين وأقرباء.

وكان المرحوم قد تعرض قبل أيام لنوبة قلبية ألزمته الفراش قبل أن تتدهور حالته الصحية و ينتقل الى جوار ربه صبيحة أول أمس الخميس بفرنسا.

ونقل جثمان الفقيد مساء أمس الجمعة إلى مسقط رأسه ببئر غبالو بعدما ألقيت النظرة الأخيرة عليه بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وكان في استقبال جثمان الراحل جمع غفير من الإعلامين والوزراء والسياسيين والمواطنين.

وبعث الوزير الاول، نور الدين بدوي، برقية تعزية الى عائلة الفقيد، أكد فيها أن المرحوم كان "واحدا من أبرز وجوه الأسرة الاعلامية الذين استطاعوا أن يفتكوا بفضل عملهم مكانة ليست بالهينة في مجال السمعي البصري.