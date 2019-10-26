اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات :بإمكان من أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى اللجنة البلدية

بإمكان المواطنين الذين أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، حسب ما ذكرت، اليوم السبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها.

فـعملا بأحكام المواد 18 و19 و20 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية بأنه يمكنهم التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، مثلما جاء في البيان.

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه بإمكان المواطنين أيضا "تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل، على أن يقدم هذا الاعتراض خلال العشرة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية.

و لفت المصدر ذاته إلى أنه و في حالة صدور قرار برفض الاعتراض، يمكن للأطراف المعنية تسجيل طعن أمام المحكمة العادية المختصة إقليميا في ظرف خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كما تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنيين أيضا بأن عملية التحرير والمصادقة على عقود الوكالات ستتواصل الى يوم الأحد 08 ديسمبر 2019 .

علي سكوري يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أودع الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، علي سكوري اليوم السبت، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقال السيد سكوري في تصريح للصحافة عقب ايداعه ملف الترشح، أنه قرر الترشح للرئاسيات من أجل ضمان التغيير نحو الأحسن وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وقوة القانون والديمقراطية الحقة.

وأضاف أنه يتقدم للرئاسيات المقبلة كمترشح حر من أجل "خدمة الشعب والوطن ومواصلة مسيرة شهداء ثورة نوفمبر المجيدة" والمساهمة في التغيير من خلال، كما قال، إشراك الكفاءات الشابة في تسيير أمور الدولة وشؤونها.

المصدر: الاذاعة الجزائرية / واج