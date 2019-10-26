الرابطة الثانية - الجولة العاشرة : أولمبي المدية ينفرد بالصدارة

انفرد أولمبي المدية بريادة الترتيب العام بفضل فوزه على أولمبي أرزيو (1-0), مستغلا خسارة شريكه السابق, وداد تلمسان بملعب سريع غليزان (0-2), كما حقق أمل الأربعاء صعودا باهرا باعتلائه الصف الثالث, عقب فوزه الثالث تواليا على حساب مولودية العلمة (2-0), اليوم السبت, بعد إجراء مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

حسم أولمبي المدية صراع هذه الجولة لصالحه, بعدما عرف كيفية الإطاحة بضيفه "الثقيل", أولمبي أرزيو بأقل نتيجة (1-0), بفضل هدف كمّوخ (د 58), ليكسب نقاط اللقاء التي سمحت له بالانفراد بكرسي الريادة (22 ن), مستفيدا من تعثر شريكه السابق وداد تلمسان, بالمقابل تدحرج الصاعد الجديد نحو الصف السادس (15 ن.

وعجز وداد تلمسان على تخفيف الأضرار بميدان سريع غليزان, حيث سقط بثنائية نظيفة (0-2), وسجل المخضرم محمد دراق للسريع منذ الدقيقة (د 5), ليستفيد أصحاب الضيافة بهدف من نيران صديقة, حينما وقع بن شريفة هدفا ضد مرماه (د 61.

ليرتقي الفريق الغليزاني إلى المركز الرابع (17 ن), بينما تراجع الوداد إلى مركز الوصافة (19 ن.

ويواصل أمل الأربعاء استفاقته الإيجابية, بحصده ثالث فوز على التوالي وذلك منذ قدوم المدرب كمال بوهلال, هذه المرة على حساب ضيفه مولودية العلمة (2-0), مستفيدا بهدف ضد مرماه وقّعه بولدرع (د 20), قبل أن يضيف العربي (د 82) الهدف الثاني.

وهو ما سمح لفريق "الزرقا" بالصعود فوق المنصة والتموقع في الصف الثالث لوحده برصيد 18 نقطة.

في حين استقر فريق "العلمية" عند المرتبة الـ 12 (11 ن.

ونجح اتحاد عنابة في تسلق جدول الترتيب للهروب نسبيا من منطقة الخطر, بتحقيقه لفوز هام بملعبه وأمام جمهوره على مولودية سعيدة (3-1), بواسطة ثنائية هادف (د 42), (د 65) وخريفي (د 85.

وقلّص النتيجة للضيوف, بن ويس (د 66.

وعلى ضوء هذه النتيجة, صعد أبناء "بونة" إلى الصف الـ 12 (11 ن) مناصفة مع العلمة.

مباشرة خلف "السعيدية" الذين يتقاسمون المرتبة العاشرة (12 ن) مع مولودية بجاية.

واكتفى اتحاد الحراش بقيادة مدربه الجديد, سيد احمد سليماني, في ملعبه الفاتح نوفمبر بالمحمدية, بنتيجة التعادل السلبي أما شبيبة سكيكدة (1-1), وكانت الأسبقية للزوار بضربة جزاء جسّدها, لمهان (د 19), قبل أن يعدل عبدات الكفة للعاصميين بعد دقيقتين فقط (د 21.

وبالتالي يبقى اتحاد الحراش متذيلا للترتيب العام للمحترف الثاني بمجموع ست نقاط فقط بمعية شبيبة بجاية المنقوص من مباراة.

أما "السكيكدية" فأضافوا نقطة تضعهم في المرتبة السادسة (15 ن.

وتفوق دفاع تاجنانت بعقر دياره على شبيبة بجاية بثنائية نظيفة (2-0), من توقيع شايبدور (د 35) و شعبان (د 47), وبهذا يلتحق فريق "الدفاع" بأرزيو و سكيكدة في المرتبة السادسة (15 ن), في حين تواصل الشبيبة البجاوية الغرق في مؤخرة الترتيب بست نقاط فقط ولقاء متأخر.

وانتهت مواجهة جمعية الخروب - أمل بوسعادة كما انطلقت (0-0), ليتمركز "الخروبية" عند الصف الرابع (17 ن), وارتفع رصيد "الأمل" للنقطة العاشرة وضعته في المركز الـ 14.

وأطاحت مولودية بجاية بالضيف جمعية وهران (2-0), من تسجيل رابطي (د 59 عبر ركلة جزاء) و لعرابة (د 87), لتتموقع المولودية البجاوية عند الصف العاشر (12 ن) والجمعية عند المركز التاسع (13 ن.

للإشارة أن اللقاء شهد غياب لاعب "الموب" عبد الرزاق بلال, بعد تعرضه لارتجاج مخي و دخوله في غيبوبة اثر اصطدام مع زميل له في التدريبات.

وحسب ما علمته ''واج" من رئيس الفريق البجاوي, أكلي أدرار, أن حالته الصحية في تحسّن.

﻿ النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, اليوم السبت.

أولمبي المدية : 1 كمّوخ (د 58) أولمبي أرزيو : 0 أمل الأربعاء : 2 بولدرع (د 20 / ضد مرماه), العربي (د 82) مولودية العلمة : 0 سريع غليزان : 2 دراق (د 5), بن شريفة (د 61 / ضد مرماه) وداد تلمسان : 0 اتحاد عنابة : 3 هادف (د 42) و (د 65), مصطفاوي (د 85) مولودية سعيدة : 1 بخوش (د 66) اتحاد الحراش : 1 عبدات (د 21) شبيبة سكيكدة : 1 لمهان (د 19/ ض.ج) دفاع تاجنانت : 2 شايبدور (د 35), شعبان (د 47) شبيبة بجاية : 0 جمعية الخروب : 0 أمل بوسعادة : 0 مولودية بجاية : 2 رابطي (د 59 ض.ج), لعرابة (د 87) جمعية وهران 0.

المصدر: واج

