مسؤول بالبنتاغون يؤكد مقتل البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

قال مسؤول رفيع في البنتاغون, هذا الأحد, إن "وحدة عسكرية أمريكية خاصة نفذت عملية إنزال ضد تجمع تنظيم داعش الإرهابي, في محافظة إدلب السورية وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم الزعيم الملقب بـأبو بكر البغدادي".

وأضاف المسؤول, الذي طلب عدم الكشف عن هويته, في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية, أن" البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية أمريكية بالتأكد من موقعه وقد تمت تصفيته على الفور والتحفظ على جثته", موضحا في الوقت ذاته أن فحص الحمض النووي قد أثبت التعرف على هوية البغدادي. وأشار إلى أن مقتل البغدادي لا يعني نهاية الحرب ضد تنظيم داعش وأن العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي ستتواصل.

ويتكتم البنتاغون على مصير جثة البغدادي - حسبما أوردته الحرة - إلا أنه يؤكد أن العملية تمت داخل محافظة إدلب السورية, وأن وكالة الاستخبارات المركزية الـ سي ي يه تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان البغدادي ورصد تحركاته.