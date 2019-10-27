دراسات تحذر من اثار الضوء الازرق للهاتف الذكي في العتمة

أثبتت مجموعة من الدراسات والبحوث أن استخدام الهاتف الذكي في السرير قبل النوم يترتب عليه الكثير من المشاكل الصحية أهمها عدم انتظام النوم الذي يؤثر بدوره على الوظائف الأخرى لجسم الإنسان.

وقال علماء إن التحديق في الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف يمنع الدماغ من الإفراج عن هرمون الميلاتونين، الذي تفرزه الغدة الصنوبرية في المخ، الذي يساعد على النوم حين تواجه عينا الإنسان الظلام ويشعر بالنعاس.

ووجدت دراسة حديثة أجريت على 850 من البالغين أن استخدام الهاتف المحمول بعد إطفاء الضوء يسبب المزيد من الأرق، وفق ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر".

وعلى المدى البعيد، انعدام النوم الكافي يؤدي إلى الأمراض العصبية التي تجعل من الصعب العودة إلى النوم الكافي.

ولكن يبدو أن الابتعاد عن الهاتف الذكي ليس بالشيء السهل، حيث قال 71 في المئة من الأميركيين، في استطلاع سابق، إنهم ينامون عادة بجانب هواتفهم ولا يستطيعون فراقها.

وبحسب الدراسات المتعلقة بتأثير أضرار الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف الذكي، فإن هذا الضوء يلحق الضرر بالعين والشبكية مع الوقت، غير أن العلماء يقولون إن هناك حاجة ماسة لاستكمال الدراسات حول احتمال أن يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بمرض إعتام العين.

المصدر : وكالات