الألعاب العالمية العسكرية : المنتخب الجزائري ينهي المنافسة في المركز الثالث

انهى المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم, الطبعة السابعة من الألعاب العالمية العسكرية المقامة بمدينة ووهان الصينية, في المركز الثالث عقب تفوقه هذا الأحد على كوريا الشمالية بنتيجة 4-0 (الشوط الأول: 3-0), في المقابلة الترتيبية من اجل الميدالية البرونزية.

وسجلت أهداف المنتخب الوطني من طرف كل من حسام الدين غشة (د4 و د45+2) و فوزي يايا (د39) و بلال بن حمودة (د 75).

بهذه الميدالية البرونزية, تنهي الجزائر مشاركتها في الألعاب العالمية العسكرية السابعة, التي يسدل عليها الستار مساء الأحد, بمجموع سبع ميداليات (فضيتان و 5 برونزيات).

وشاركت الجزائر في موعد ووهان في سبعة اختصاصات رياضية اولمبية وعسكرية هي كرة القدم, الملاكمة, الجيدو, ألعاب القوى, المصارعة المشتركة, التايكواندو و الخماسي العسكري.