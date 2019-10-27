الألعاب العالمية العسكرية : المنتخب الجزائري ينهي المنافسة في المركز الثالث

27/10/2019 - 12:35

انهى المنتخب الجزائري العسكري لكرة  القدم, الطبعة السابعة من الألعاب العالمية العسكرية المقامة بمدينة ووهان  الصينية, في المركز الثالث عقب تفوقه هذا الأحد على كوريا الشمالية بنتيجة  4-0 (الشوط الأول: 3-0), في المقابلة الترتيبية من اجل الميدالية البرونزية.

وسجلت أهداف المنتخب الوطني من طرف كل من حسام الدين غشة (د4 و د45+2) و فوزي  يايا (د39) و بلال بن حمودة (د 75).

بهذه الميدالية البرونزية, تنهي الجزائر مشاركتها في الألعاب العالمية  العسكرية السابعة, التي يسدل عليها الستار مساء الأحد, بمجموع سبع  ميداليات (فضيتان و 5 برونزيات).

وشاركت الجزائر في موعد ووهان في سبعة اختصاصات رياضية اولمبية وعسكرية هي  كرة القدم, الملاكمة, الجيدو, ألعاب القوى, المصارعة المشتركة, التايكواندو و  الخماسي العسكري.

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رياضة, كرة القدم