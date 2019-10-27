الصين تنظم معرضا دوليا للأعمال الخيرية

انطلقت اليوم الأحد ببكين الطبعة الـ 11 للمعرض الدولي للعمل الخيري الذي نظمته مؤسسة " الحب لا يعرف الحدود" بمبادرة من تشيان وي، زوجة عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحضور أكثر من 80 سفارة وتمثيلية للمنظمات الدولية في الصين من بينهم سفير الجزائر، السيد أحسن بوخالفة.

ويهدف المعرض في طبعته الحالية إلى جمع التبرعات لصالح قرى في مقاطعة يوننان الجنوبية الغربية، والمساهمة في الحد من الفقر.

وقالت تشيان وي إن هذا المعرض ينظم كل عام منذ 10 سنوات و يعد "نافذة للدول المشاركة لعرض موروثها الثقافي ومنصة للشعب الصيني للتفاعل مع العالم من مسافة قريبة" كما أبرزت أن الشعب الصيني مؤمن بأهمية إقامة علاقات صداقة ومساعدة منذ القدم.

وأضافت حرم وزير الخارجية الصيني أن تقديم العون ومساعدة المحتاجين يعد من تقاليد الأمة الصينية، مشيرة إلى أن إيرادات هذا المعرض المجنية من المبيعات الخيرية الدولية ستخصص لبرامج الرعاية الاجتماعية وتخفيف وطأة الفقر في يوننانوقانسو وخنان وقويتشووقوانغشي.

وأكدت تشيان وي أنه من خلال معرض البيع الخيري الدولي" نقلنا الحب الذي نأتي به من جميع أنحاء العالم إلى القرويين والمعوقين والأطفال في المناطق الجبلية في الصين". وأضافت أن الانتصار في مكافحة الفقر هو تعهد رسمي للحكومة الصينية اتجاه شعبها مثلما أكده الرئيس الصيني شي جين بينغالذي الذي ركز على الأهمية الأساسية للتعليم في تخفيف وطأة الفقر وأمر الحكومة بضمان حصول الأطفال من الأسر الفقيرة على التعليم الأساسي الجيد.

وفي هذا السياق ، أوضحت تشيان وي أنه تم اختيار "الجري إلى مستقبل أفضل" شعار لهذه الطبعة وذلك بهدف تمويل الملاعب المدرسية في مقاطعة ماليبو ومقاطعة جين بينغ بمقاطعة يوننان من خلال المؤسسة الصينية للحد من الفقر.

مراسل الإذاعة الجزائرية: أنيس بن هدوقة