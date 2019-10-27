كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم : بارادو يحرز تعادلا ثمينا أمام كامبالا سيتي الأوغندي

تمكن نادي بارادو، الممثل الوحيد للجزائر في كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم، من فرض التعادل (0-0) على ميدان كامبالا سيتي الأوغندي، ضمن ذهاب الدور السادس عشر مكرر، اليوم الاحد بكامبالا.

وأكد أشبال المدرب البرتغالي ألكسندر شالو بالمناسبة حسن استعدادهم في أول مشاركة لهم في هذه المنافسة القارية، لا سيما بعد الإنجاز الباهر المسجل في الدور الماضي لما أقصوا النادي الصفاقسي التونسي.

وتجرى مباراة الاياب يوم الاحد 3 نوفمبر بملعب 5 جويلية بالجزائر

يذكر أن ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، شباب بلوزداد، أقصي على يد نادي بيراميدز المصري (1-1 في الذهاب، 0-1 في الاياب) خلال الدور السادس عشر.